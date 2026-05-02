Chofer ofreció ₡80 mil a oficiales para pasar carga de licor ilegal de ₡10 millones

Un conductor fue detenido en Horquetas de Sarapiquí tras intentar sobornar a oficiales de la Fuerza Pública con ₡80 mil para evitar la inspección de un cargamento de licor ilegal, valorado en aproximadamente ₡10 millones.

El hecho se registró en el sector de Finca 11, durante un patrullaje preventivo, cuando los oficiales detectaron un camión sin placas visibles, del cual un sujeto descargaba bebidas alcohólicas, según informó la Fuerza Pública.

Al ser abordado por los policías, el conductor, un ciudadano chino residente en el país, de apellido Liang, ofreció dinero en efectivo a los oficiales para impedir la revisión del cargamento.

Los oficiales rechazaron el soborno y, tras inspeccionar el camión, detectaron la mercancía ilegal. Además, decomisaron el dinero ofrecido como evidencia para el proceso judicial.

Tras la coordinación con las autoridades correspondientes, se determinó que el establecimiento donde se realizaba la descarga contaba con los permisos municipales al día. Sin embargo, la Policía de Control Fiscal decomisó la totalidad del cargamento, al tratarse de bebidas alcohólicas presuntamente introducidas de forma ilegal al país.

La mercancía fue trasladada a un almacén aduanal, mientras que el sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, donde enfrentará una causa por el presunto delito de cohecho.