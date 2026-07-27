Chofer muere y otra persona está grave tras balacera en Liberia

Un hombre falleció y otro resultó gravemente herido tras un ataque a balazos ocurrido este lunes, a las 12:53 p. m., en la localidad de Cerros, en Liberia, Guanacaste.



La Cruz Roja Costarricense confirmó a Teletica.com que, al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a un hombre adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido.



El incidente dejó, además, a un hombre gravemente herido, quien fue trasladado por particulares al Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde permanece bajo atención médica.



Según información preliminar, el ataque iba dirigido contra el pasajero del vehículo; sin embargo, el conductor fue quien recibió los impactos de bala. Al parecer, sería una víctima colateral del ataque.



De manera extraoficial, se indicó que el herido sería el aparente objetivo del ataque. Asimismo, trascendió que dentro del vehículo viajaban otras personas y que durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los ocupantes del automóvil y los atacantes, quienes huyeron del lugar minutos después.



El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido.

