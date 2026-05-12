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Chofer muere tras vuelco de camión en Garabito

Los bomberos tuvieron que acceder a pie al lugar del incidente debido a la dificultad del terreno.

Archivo | Teletica.com
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Por Eric Corrales 11 de mayo de 2026, 18:50 PM

Un hombre perdió la vida este lunes en Garabito de Puntarenas luego de que el camión que conducía se volcara en el sector de Lagunillas.

De acuerdo con la Cruz Roja, el adulto quedó prensado dentro del vehículo y fue declarado fallecido en la escena.

El ingreso al sitio presentó complicaciones, ya que los bomberos tuvieron que acceder a pie debido a la dificultad del terreno.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también tuvo que ingresar a pie para hacer el levantamiento del cuerpo.

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