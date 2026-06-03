Chofer muere tras chocar “a gran velocidad” contra peaje de Escazú

Un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió la noche de este martes en el peaje de Escazú, sobre la Ruta 27 en sentido San José–Santa Ana, dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio confirmaron la muerte del conductor y encontraron un vehículo “prácticamente desintegrado”, el cual, según consideran, "iba a gran velocidad debido al estado en el que quedó y los metros que recorrió".

El paso por la zona se mantiene parcialmente cerrado, mientras los bomberos controlan la emergencia. Las autoridades se encuentran a la espera de los agentes del OIJ para el levantamiento del cuerpo y la investigación correspondiente.