Chofer grave tras quedar prensado 40 minutos por choque en Naranjo

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes dejó a un hombre de aproximadamente 60 años gravemente herido, luego de quedar prensado dentro de su vehículo tras colisionar contra un autobús.

El incidente se registró pasadas las 7:40 p.m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta de la colisión entre un automóvil liviano y un autobús en el sector de San Miguel.

En el autobús viajaban 21 personas, quienes fueron valoradas en el sitio y se reportaron en condición estable. Sin embargo, el conductor del vehículo liviano quedó atrapado contra la parte frontal del autobús, lo que obligó a un complejo operativo de rescate que se extendió por 40 minutos.

Paramédicos, rescatistas y cruzrojistas trabajaron con equipo especializado para liberar al afectado, quien finalmente fue extraído con vida y trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó cuatro ambulancias y una unidad de rescate, logrando estabilizar la situación en el lugar.