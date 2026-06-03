Chofer evitó tragedia en Ruta 27 al cambiarse de carril segundos antes de mortal accidente

Un chofer logró evitar ser parte de la tragedia en la Ruta 27, la noche del martes, al cambiarse del carril de peaje a última hora. El joven relató lo que vivió a Telenoticias.

El violento accidente cobró la vida de Carlos Andrés Salas Guzmán, de 48 años, exgerente general de la Liga Deportiva Alajuelense.

Según la información preliminar, Salas viajaba en sentido San José-Escazú a bordo de un vehículo blanco cuando, por razones que aún son investigadas, perdió el control y colisionó contra la estructura de concreto ubicada en las inmediaciones de la caseta de peaje. Segundos después del impacto, el automóvil se incendió.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Costarricense; sin embargo, los equipos de emergencia confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales al momento de la atención.

Una de las personas que presenció el accidente fue Walter Cortés, quien relató que circulaba por el mismo carril que utilizaba la víctima y que una decisión de último momento le permitió evitar verse involucrado en la tragedia.

De acuerdo con su testimonio, ambos se dirigían hacia el carril habilitado para Quick Pass. No obstante, al percatarse de que debía realizar el pago con tarjeta, decidió cambiar de línea apenas unos segundos antes del choque.

“Fueron como cinco segundos a lo mucho, la diferencia. Logro cambiar de carril, detenerme y en ese momento escucho el estruendo cuando el vehículo impacta contra la estructura. El carro se incendió prácticamente de inmediato”, relató el testigo.

Cortés indicó, además, que el vehículo quedó severamente destruido tras la colisión y que posteriormente se produjo una pequeña explosión que alertó a quienes transitaban por la zona.

​Cámara captó el hecho

Imágenes de videovigilancia registraron el momento en que el automóvil de Salas pasó por la carretera pocos instantes antes del accidente. Las grabaciones muestran al vehículo desplazándose hacia el peaje, donde posteriormente ocurrió la colisión fatal.

Las autoridades mantienen bajo análisis las imágenes como parte de la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

LDA confirma fallecimiento

La oficina de prensa de la Liga Deportiva Alajuelense confirmó que Carlos Andrés Salas Guzmán ocupó el cargo de gerente general del club entre marzo y julio de 2025.

A través de un mensaje oficial, la institución expresó sus condolencias a familiares y allegados:

“Asociación Liga Deportiva Alajuelense, futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Carlos Salas Guzmán, exgerente general de la Liga Deportiva Alajuelense”.



Salas era vecino de Escazú, casado y padre de tres hijos. Además, era hijo del médico Rodrigo Salas Sánchez, integrante de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Salud.

La Cámara también manifestó su pesar mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y expresó solidaridad con la familia.

Investigación continúa abierta

La Policía de Tránsito informó que tanto el vehículo como el conductor se encontraban al día con sus obligaciones y documentación.

Aunque las causas del accidente no han sido determinadas, las autoridades señalaron que entre las posibles líneas de investigación se contemplan factores como exceso de velocidad, una eventual falla mecánica o fatiga del conductor.

Según datos de la Policía de Tránsito, al día de hoy se contabilizan 283 personas fallecidas en carretera durante este año, de las cuales 29 corresponden a colisiones contra objetos fijos, como ocurrió en este caso.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad y extremar las medidas de precaución al aproximarse a peajes y otros puntos de control vial.

Mientras tanto, la caseta afectada en el peaje de Escazú continúa con daños materiales significativos y permanece fuera de funcionamiento mientras avanzan las investigaciones del caso.