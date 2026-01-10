Chofer en aparente estado de ebriedad es detenido tras triple choque que dejó una mujer muerta

Una mujer de 46 años murió tras un accidente de tránsito ocurrido la medianoche de este sába﻿do en el sector de San Isidro de Peñas Blancas, en San Ramón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un vehículo tipo pick-up colisionó primero contra un automóvil, que terminó en una zanja. Posteriormente, el mismo pick-up impactó contra otro vehículo y, al parecer, atropelló a la mujer, además de golpear a otras personas que se encontraban en el lugar.

La víctima, identificada con el apellido Rojas, murió en el sitio. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El conductor del pick-up, un hombre de 31 años de apellido Cerdas, fue sometido a la prueba de alcoholemia, que resultó positiva. Quedó detenido y a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

El caso es investigado por los agentes del OIJ de La Fortuna para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

