Chofer de camión de basura que murió en trágico accidente cumplía años este jueves

El chofer del camión de basura que murió en el accidente ocurrido la mañana de este martes en Santa Bárbara de Heredia cumpliría 45 años este jueves 1° de enero.



La víctima fue identificada como Álvaro Enrique Calero Urbina, según confirmó la empresa de recolección de residuos para la que trabajaba el hombre, quien era conocida por sus compañeros como “Calero”.

En una primera versión brindada por testigos y autoridades, se indicó que el camión presentó problemas mecánicos, aparentemente una falla en el sistema de frenos.

Testigos señalaron que el conductor realizó maniobras para evitar una tragedia mayor, intentando controlar el vehículo y dirigir el impacto hacia una zanja, con el fin de no colisionar contra viviendas ni otros usuarios de la vía.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra los segundos previos al impacto, en los que se escuchan pitazos constantes y se observan huellas de frenado sobre la carretera (vea el video adjunto en la portada).



Vecinos relataron que el camión descendió sin control por al menos 400 metros desde sectores como El Roble y Barredón Bosco, una zona de alto tránsito y sin aceras.



“Él les gritaba a los compañeros que los iba a salvar y lo cumplió”, relató Yanam Barrantes, vecino del sector.

De acuerdo con su testimonio, los otros tres ocupantes lograron lanzarse del camión antes del choque, mientras que el conductor quedó prensado tras el impacto.

