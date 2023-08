Chofer de bus que murió atropellado ya se podía pensionar, pero planeaba retirarse en diciembre

“Yo venía en el bus de pasajero, en eso vi que el chofer paró el bus para ir a comprar algo a la soda y resulta que el bus empezó a caminar, entonces donde todo el mundo comenzó a gritar, el señor se vino en carrera para ver si lo frenaba, pero el bus lo prensó con otro camión que estaba ahí, entonces yo me tiré del asiento y fui y me tiré al volante y lo frené, en eso llegó otro señor que si sabía de buses y ya se sentó, entonces yo me apié a ver qué pasaba y el señor estaba prensado.