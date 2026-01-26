Chofer atribuye a falla mecánica accidente en el que atropelló a niño de 8 años en Poás

Gustavo Herrera, el conductor que atropelló a un niño de 8 años el pasado 29 de diciembre en Carrillos de Poás, Alajuela, asegura que el accidente fue provocado por una falla mecánica.

En entrevista con Telenoticias (vea video adjunto), el chofer dijo que perdió los frenos y, en un intento por evitar caer a un río, volcó e impactó al menor, provocándole fracturas en un fémur, uno de sus brazos y la pelvis, además de la laceración de uno de sus riñones.

"Voy bajando con mi carro sobre carretera. Cuando toco el freno, escucho un golpe en el carro y siento que no hay frenos. En ese momento, lo único que acato a hacer es echar el carro contra el paredón, porque al otro lado lo que sigue es el río y estaba muy difícil caer allá. El carro va restregándose en el paredón, por ahí hay un video en el que se observa. El carro lo que hace es subirse al paredón. En ese momento, hay un niño que está en la calle con una bola. "Es una calle un poco estrecha. Yo pienso que él no tiene por qué estar ahí. Nadie está para afectar a nadie en ese momento. Lo único que acato es escoger el paredón, el carro se vuelca, impacta al niño y lo golpea", señaló el conductor.

Herrera reconoció que, hasta ahora, no ha conversado con la familia del menor, como lo afirmó el 22 de enero anterior la mamá del escolar, Yessenia Gutiérrez.

Sin embargo, también hizo ver que incluso ya declaró en el proceso judicial posterior al evento.

"El inspector llegó de una vez y me preguntó qué pasó. Yo le comenté que había escuchado un golpe, bombeé dos o tres veces el pedal, no frenó el carro y que lo que hice fue orillarlo en paredón. Como le explico, son cosas que tienen que suceder. Si el niño no hubiera estado ahí, no hubiera pasado nada. "Eso está en el Juzgado de Poás. Ella (la mamá), igualmente tiene la demanda puesta ahí. Yo tengo la declaración hecha. Yo lo conversé con un abogado, que me dijo que no puedo echarme la culpa. Simplemente, hacerme responsable por lo que pasó, pero no soy culpable de nada. El inspector de Tránsito me dijo que es una falla mecánica, eso sucede", explicó el chofer.

Herrera también fue cuestionado por una bota ortopédica que llevaba el día del accidente, ante lo que detalló que la misma forma parte de su recuperación por un esguince de tobillo que sufrió tres meses antes del incidente vial.

El conductor defendió que no tiene impedimento alguno para manejar con ese dispositivo.