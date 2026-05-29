Cerrado el paso frente a Facultad de Derecho de la UCR en San Pedro por inundación

La vía de acceso frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca, fue cerrada este viernes minutos antes de la 1 p.m. debido a una inundación provocada por las fuertes lluvias en la zona.



El cierre fue realizado por autoridades municipales como medida preventiva, luego de que la quebrada Los Negritos se desbordara, afectando el paso vehicular y peatonal en el sector, así como la carretera de Circunvalación.



Este procedimiento se aplica de manera recurrente cuando las precipitaciones incrementan el caudal de la quebrada y generan acumulación de agua sobre la vía, lo que impide el tránsito seguro hacia la entrada de la universidad.



La medida busca resguardar la seguridad de conductores y transeúntes, debido a que en ocasiones anteriores varios vehículos han quedado atrapados por la crecida del agua en este punto.



Las autoridades mantienen vigilancia en el sector mientras persistan las lluvias.





