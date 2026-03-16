Centro educativo despide a niña de 4 años que murió en atropello

El dolor por la muerte de una niña de 4 años atropellada en San Ramón se hizo sentir este domingo en la comunidad educativa y deportiva a la que pertenecía la menor.

El Colegio Bilingüe San Ramón y ARBA, equipo de baloncesto al que asistía, publicaron en redes sociales mensajes de despedida y esquelas para lamentar profundamente su fallecimiento.

El accidente ocurrió la mañana del sábado, frente al cementerio de San Ramón. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la pequeña caminaba junto a su abuelo, un adulto mayor de apellido Ramírez, de 70 años, cuando ambos fueron impactados por un camión al intentar cruzar la calle.

Producto de las lesiones, la menor falleció en el sitio. Su abuelo, en cambio, fue trasladado al Hospital de San Ramón, donde permanece estable, consciente y orientado, según el reporte más reciente del centro médico. No obstante, presenta una fractura que podría requerir una intervención quirúrgica.

Las autoridades también confirmaron que al conductor del camión se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo. El caso se mantiene en investigación, mientras familiares, compañeros y allegados despiden con profundo pesar a la pequeña.