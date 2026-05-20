Celular valorado en casi ₡1 millón era parte de lo que escondían reclusos en cárcel de Alajuela

La Policía Penitenciaria decomisó cuatro teléfonos celulares a un privado de libertad en el Centro Penal Luis Paulino Mora Mora, Alajuela. Entre los dispositivos incautados destaca un iPhone 17 Pro, valorado en aproximadamente ₡960.000, considerado uno de los equipos más costosos del mercado actual.

Según el reporte oficial, el decomiso se realizó al recluso de apellido Vega Zúñiga, quien mantenía ocultos los cuatro teléfonos y tres chips para líneas móviles.

El hallazgo ocurrió cuando los oficiales trasladaban a la población de uno de los ámbitos hacia el comedor y notaron que el interno mostraba resistencia a salir, lo que despertó sospechas. Tras una revisión corporal, se localizaron los dispositivos y se procedió con el decomiso.

Fuentes policiales confirmaron que el sujeto cuenta con antecedentes por robo agravado.

Este operativo forma parte de las acciones realizadas entre el 8 y el 17 de mayo, periodo en el que la Policía Penitenciaria reportó 153 intervenciones en distintas cárceles del país.

Durante esas acciones se decomisaron 22 teléfonos celulares, 20 chips, dos kilogramos de drogas, 423 armas blancas, 59 artículos electrónicos y 84 litros de líquido fermentado.

Además, 27 personas fueron remitidas al Ministerio Público por intentar introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios.