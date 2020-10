Célimo Guido llegó a la Fiscalía pero no declaró por denuncias en su contra

Célimo Guido, líder del movimiento Rescate Nacional, se presentó a la Fiscalía de San José a para ser indagado este viernes por la mañana, luego de ser notificado el jueves por parte de las autoridades judiciales.



El Ministerio Público confirmó que en la Fiscalía existen varias denuncias contra Guido y se le investiga por obstrucción de la vía pública, entorpecimiento de servicios públicos e instigación pública.

“Que me judicialicen si lo esperaba, pero con esto no nos amedrentan sin embargo lo lamentable de todo esto es que el gobierno no nos de el diálogo. Los diputados tienen que entender que este país no está en venta”, dijo Guido.

Además, confirmó que no brindó declaraciones.

"Obviamente no declaré, el expediente es muy grande y son nueve acusaciones en mi contra", comentó.

Noticia en desarrollo.