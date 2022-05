CCSS estima "contaminación" en 30 de sus 1.500 servidores: los revisarán uno por uno

31 de mayo de 2022, 11:55 AM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó, en conferencia de prensa, que el hackeo, hasta el momento, afectó 30 de sus 1.500 servidores, por lo que tendrán que revisarlos uno por uno para descartar cualquier problema mayor.



Este martes por la madrugada, la institución sufrió un ataque por medio de un ransomware de nombre Hive. Actualmente, un grupo de informáticos está analizando y verificando de dónde proviene.

“La institución, cuando detectó el problema, apagó los sistemas y restringió el ingreso. Desconectamos todo el Internet para prevenir el encriptado y capsulado de la información que hay en los servidores. Tenemos, hasta este momento, 30 afectados de más de 1.500 servidores, ya están identificados, así que está bastante controlado”, dijo Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja.

La institución indicó que no tienen certeza de cuánto tomará levantar los sistemas debido a que tendrán que revisar los servidores uno por uno. "El departamento de Tecnologías de la Información (TI) deberá de hacer un esfuerzo muy grande para restablecerlos cuanto antes", enfatizó Ramos.

“Tenemos que realizar un proceso de verificación; pero, a diferencia del 'hackeo' del Ministerio de Hacienda, no hay solicitud de rescate en un monto de dinero y es bastante posible que no hayan logrado encriptar el sistema, ni la base de datos. Nos parece, preliminarmente, que no encapsularon los sistemas ni la base de datos”, comentó Ramos.