Caso “Talibanes”: Múltiples allanamientos contra grupo dedicado a tráfico de migrantes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron la madrugada de este martes un amplio operativo al que llamaron: “Caso Talibanes”, para desarticular una organización criminal ligada al tráfico ilegal de migrantes.

En total, se realizaron 51 allanamientos en diferentes puntos del país. La mayoría en la zona de Los Chiles, además de tres en San Carlos, uno en Heredia y otro en San José.

Según informó el OIJ, el objetivo es detener a 67 personas vinculadas con una organización criminal que, desde el año 2021, se dedica al tráfico ilícito de migrantes, robos agravados, venta de drogas y al menos un homicidio.

Modo de operar

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la estructura utilizaba a los conocidos “coyotes”, quienes en Nicaragua captaban a personas nacionales y extranjeras; al parecer les ofrecían el traslado hacia Costa Rica en carros particulares.

"Por este servicio cobraban sumas de dinero y, una vez en suelo nacional, los delincuentes utilizaban armas de fuego y cuchillos para asaltar a las víctimas, abandonándolas posteriormente. De esta manera cumplían el ciclo de tráfico ofrecido y se apropiaban de los bienes", detalló el OIJ.

Además, las autoridades vinculan a la organización con al menos un homicidio y continúan las investigaciones para desarticular por completo la red criminal.

Preliminarmente, se habla de cuatro policías de Fuerza Pública detenidos y uno de migración.