Caso Samcam: carta describe amenazas de muerte que recibió y comunicó a la DIS

El informe del caso Samcam muestra una carta en la que el exiliado describe las amenazas de muerte que recibió y comunicó a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Además, el expediente revela que la DIS recomendó a otros exiliados no informar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre amenazas y ataques.

Así se menciona en la más reciente ampliación del informe por el homicidio del exiliado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz, causa que se investiga mediante el expediente 25-001025-0053-PE, del cual Telenoticias tiene copia.

Según el OIJ, la carta fue redactada por la víctima en computadora y titulada: “En relación a mi exilio en Costa Rica y las informaciones de amenazas recibidas”.

En el documento, Samcam indicó que llegó al país en julio de 2018 y estableció contacto directo con la DIS. Allí consignó fechas, nombres de personas con las que conversó y las supuestas alertas sobre la intención del gobierno nicaragüense de asesinarlo.

La ampliación del expediente también evidencia que testigos revelaron cómo la DIS recomendó a otros exiliados no informar al OIJ sobre amenazas y ataques.

Entre los testimonios se destacan:

Informante 1: Relató que Samcam mantenía relación estrecha con un oficial de la DIS, identificado como “Wilber”, a quien transmitía información sobre Nicaragua. Según el testigo, Samcam fue instruido para no informar al OIJ porque había infiltrados.

Informante 2: Aseguró que sus contactos en Nicaragua lo alertaron de atentados en su contra, lo que lo llevó a huir hacia Costa Rica. Añadió que la DIS le pidió no presentar información al OIJ por riesgo de infiltración.

La investigación también incluye datos obtenidos de dispositivos electrónicos de Samcam, donde se mencionan supuestas alertas de la DIS. Agentes judiciales se reunieron con funcionarios de esa entidad, quienes confirmaron comunicación con Samcam y otros exiliados, aunque sin información concluyente.

El OIJ señala que, hasta la última ampliación del expediente, no recibió ninguna alerta oficial de la DIS.

Telenoticias consultó a la DIS mediante la oficina de prensa de Presidencia y buscó respuesta del director Jorge Torres, pero al cierre de edición no hubo contestación.