Caso Rufina Jiménez: OIJ allana casa donde vivía mujer desaparecida con hijo menor de edad

Desde las 6 a. m. de este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan un allanamiento en la casa de Rufina Marlene Jiménez Arias, quien está desaparecida desde hace más de dos meses.

Jiménez, de 56 años de edad, vive con su hijo de 17 años, en Laurel de Corredores, Puntarenas.

Sin embargo, desde el pasado 16 de junio sus familiares no saben nada de ella. Tras varias semanas de búsqueda sin respuestas, el 7 de julio interpusieron una denuncia por desaparición ante la Policía Judicial.

En la vivienda de la mujer desaparecida hay oficiales de la Fuerza Pública, agentes judiciales y de la Unidad Canina. Se cree que podría estar fallecida dentro de un tanque séptico que hay en la parte trasera de la propiedad.

“A partir de las 6 a. m. iniciaron un allanamiento en la vivienda donde residía la femenina reportada como desaparecida de nombre Rufina Jiménez Arias, esto en el sector de Laurel de Corredores.

“El allanamiento se ejecuta como parte de las diligencias propias de la investigación y con la finalidad de buscar evidencias que ayuden a la investigación del caso”, dijo el OIJ de Ciudad Neilly.

Keisha Coto, quien es hija de Jiménez y vive en Guanacaste desde hace algún tiempo, conversó con Teletica.com en reiteradas ocasiones. Ella asegura que desde el mes de junio perdió contacto con su mamá y su teléfono permanece apagado.

Lo último que supo de su mamá fue lo que le comentó su hermano de 17 años: “salió de la casa luego de tener una discusión con mi hermano”.