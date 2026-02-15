Caso Roberto Samcam: sospechoso permanecerá seis meses en prisión preventiva

El Juzgado Penal de San José ordenó seis meses de prisión preventiva contra el principal sospechoso de disparar al opositor nicaragüense Roberto Samcam en junio del año pasado.

El imputado, identificado con los apellidos Carvajal Fernández, era requerido por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de una causa por homicidio calificado.

Su captura se produjo la noche del lunes, cuando la Policía Municipal de San Isidro de Heredia lo detuvo mientras conducía un vehículo en actitud sospechosa. En el carro, él y otro hombre portaban armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y un dron.

En el expediente del homicidio de Samcam también figuran otras tres personas que permanecen en prisión preventiva como sospechosas de participar en la ejecución del crimen.