Caso Riverside: "Pecho de Rata" ofreció entregar a hombre para negociar con DEA

El expediente del caso Riverside revela que Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", ofreció entregar a un sujeto con el objetivo de negociar con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La información surgió luego de que su hija se reuniera en un hotel de San José con dos defensoras, el abogado penalista estadounidense Andy Ross Camacho, quien fue fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como con Paul Cohen, exfuncionario de la DEA que actualmente se desempeña como asesor legal y consultor especializado en procesos de extradición hacia ese país (ver video adjunto de Telenoticias).

El expediente hace referencia a una llamada del 10 de diciembre de 2025, en la que, según la investigación, López Vega planteó entregar a un hombre a cambio de una eventual reducción de la pena que podría enfrentar.

La conversación señala lo siguiente:

“Edwin conversa con su hija y le comenta que hable con la defensora, que le diga que hable con los abogados estadounidenses, le indica que va a contarle, que él le da al muchacho que le pidieron en bandeja de oro y le descuenten".

En otra conversación incorporada al expediente, "Pecho de Rata" manifestó su preocupación por la situación de sus hijos y aseguró que no quería involucrarlos en el proceso.

La transcripción indica:

“Edwin refiere que él no sabe qué va a pasar con él, agrega que le dijo al hombre que le quitaran la bronca a ellos (a sus hijos), ya que los tienen por él y él verá que hace, agrega que le sugirieron que firmara un abreviado y se fuera para allá a descontar, y que luego se venga para acá a Costa Rica”.

De acuerdo con el análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el contenido de esa llamada evidencia que López Vega pretendía iniciar un proceso de negociación para obtener beneficios procesales mediante el suministro de información sobre terceros presuntamente relacionados con actividades criminales.

Además, el expediente del caso Riverside señala que, tras la detención del extraditable, su hija asumió funciones relacionadas con la administración de bienes, recursos económicos y asuntos operativos, jurídicos y estratégicos vinculados con los procesos penales que enfrenta.



