Caso Riverside le costó al OIJ ₡220 millones solo en allanamientos

El caso Riverside le costó al OIJ un total de 220 millones de colones, solamente el día de los allanamientos para desarticular el cártel narco.



La ejecución de 146 allanamientos y la movilización de 1.500 funcionarios judiciales para desarticular el cártel liderado por Edwin López Vega, alias “Pecho de rata”, le costó cerca de 220 millones de colones a la Policía Judicial, solamente el día que se ejecutó el operativo, calificado como el más grande de la historia del país.



El caso llamado “Riverside” es una estructura que movía droga en lanchas de Colombia hasta Cahuita en Limón que luego distribuían al resto del país y en el caso de la cocaína a Estados Unidos.



Según el OIJ, a esos 220 millones de colones que costó el operativo se debe sumar los gastos de todo el proceso de investigación que, en crimen organizado, las sumas depentederán del tipo de banda.



En la Policía Judicial explican que investigaciones como la del cartel de “Pecho de rata” o el liderado por los hermanos “Noni” y “Shock”, obliga recortes a futuro ante la limitacion presupuestaria.



Cabe recordar que en estos operativos no solamente participan funcionarios del OIJ, también de la Fiscalía y Judicatura.

