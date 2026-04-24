Caso "Pista Oscura": Tribunal avala allanamientos y prueba obtenida

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó, este viernes, que tanto los 23 allanamientos ejecutados en mayo de 2025 como las pruebas recolectadas durante las investigaciones del caso conocido como "Pista Oscura", cumplen con todos los requisitos legales.



El respaldo llegó por parte del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, instancia que rechazó cuatro apelaciones planteadas por la empresa MECO y varios de los imputados dentro del expediente 24-000454-1218-PE.

La resolución fue notificada este viernes, tras una audiencia clave celebrada el pasado martes.



Las acciones judiciales incluyeron intervenciones simultáneas en viviendas, oficinas estatales y sedes empresariales, en una operación que dejó como resultado la detención de cuatro sospechosos y la recolección de evidencia considerada crucial para el avance del caso.

Con la decisión del tribunal, queda en firme la validez de ese material probatorio, cerrando la puerta a intentos de anularlo.

"Se investiga presuntas irregularidades en la inclusión del cantón de Liberia dentro del decreto de emergencia, producto de ondas tropicales que se presentaron durante el 2022", indicó la Fiscalía.

La lupa también está puesta sobre supuestas alteraciones en un contrato para la intervención de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Guanacaste.

Según la investigación, se habría promovido una “ingeniería de valor” cuestionada que cambió el alcance original del proyecto, pasando de una rehabilitación integral a un simple recarpeteo, lo que habría generado un perjuicio para las finanzas públicas.



En total, la causa mantiene bajo investigación a 16 imputados, entre ellos 15 personas físicas y una persona jurídica.

