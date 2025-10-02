Caso Ligia Faerron: Encuentran despedazado carro de desaparecida en San Carlos

Durante la mañana de este jueves, agentes judiciales localizaron el carro de Ligia Zulema Faerron Jiménez, quien está desaparecida desde hace seis días en Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela.



La Policía Judicial confirmó a Teletica.com que el vehículo apareció con daños importantes en una propiedad en Santa Rosa de La Palmera, a unos 20 kilómetros de Ciudad Quesada.

“Se ubicó el vehículo en una propiedad en el sector de La Palmera, por lo que se procedió con el decomiso y fue enviado a los Laboratorios Forenses para su respectivo Análisis”, indicó el Organismo de Investigación Judicial.

El carro es marca Volvo, color negro.

De acuerdo con la información oficial, la última vez que vieron a Faerron, de 53 años, fue el 26 de setiembre en Ciudad Quesada, sin embargo, fue reportada como desaparecida este miércoles 1.° de octubre.



Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

