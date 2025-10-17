Caso Ligia Faerron: Dictan seis meses de prisión preventiva contra sospechoso de crimen

El Juzgado Penal de San Carlos dictó seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso del femicidio de Ligia Faerron.

Este viernes, la Unidad de Género de la Fiscalía de la zona había solicitado un año de prisión preventiva, en una audiencia que inició a las 7:40 a. m.

"Un hombre, de apellidos González López, figura como sospechoso de cometer un delito de femicidio en otros contextos, en perjuicio de Ligia Zulema Faerron Jiménez", indicó la Fiscalía.

De acuerdo con las pesquisas, la última vez que se tuvo información sobre la víctima fue el 26 de setiembre, día en el que, al parecer, el imputado visitó a la mujer en su casa.



Se presume que el hombre acabó con la vida de Faerron y luego ocultó su cuerpo en una finca, ubicada en Javillos de Florencia. Este fue hallado, enterrado, el pasado miércoles.

Noticia en desarrollo.