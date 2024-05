Caso Emilce: Familia pide a comunidad de Finca 5 decir todo lo que sepan sobre imputado

"Me he dado cuenta de que hay más personas que se están pronunciando en este asunto. No tema en hablar, usted mujer, madre, padre, vecino. Pronúnciese. Si este señor es culpable de algo, tiene que ir a la cárcel", comentó Xenia Jiménez, hermana de Emilce Soto Jiménez.



El miedo se apoderó de Finca 5 en Palmar Sur de OSA en los últimos tres años, cuando llegó al sitio José Luis Valverde Chinchilla, quien hoy cumple tres meses de prisión preventiva por el crimen de Emilce Soto Jiménez, de 48 años, cuyo cuerpo aún no aparece (ver video de Telenoticias).

"Da miedo saber que no aparece y el sentimiento de uno como mujer es que ya no se puede estar tranquila aquí, tiene que estar encerrado y quedito en la casa, ya no se puede salir", dijo Libesth Matarrita, vecina de la zona. Además, otra vecina, María de los Ángeles Valverde, afirmó: "Ya uno está con miedo, al menos yo que salgo mucho para Palmar me da miedo".

Una testigo, cuya identidad nos reservamos, fue fundamental en esta investigación, pues narró a las autoridades atrocidades que supuestamente cometía este sujeto previo a llegar a la comunidad y durante su estadía.



El sospechoso había sido sentenciado en el 2004 por violar y enterrar viva a una mujer en Osa, fue acusado por el crimen de una menor de 16 años cuyo cuerpo apareció en un pozo de agua en Playa Garza de Osa, aunque fue absuelto, el caso fue apelado por la fiscalía.



Esta testigo habría relatado otros hechos a las autoridades ocurridos previo a la desaparición de Emilce Soto Jiménez.



Priscilla es otra testigo, la amiga de Emilce, narró a Telenoticias sobre las amenazas de las que fue objeto.

"A ella la amenazaba porque le decía que si no era de él no iba a ser de nadie más", dijo Priscilla.



Horas antes de su captura, el imputado dio una entrevista al programa 7Días.



"Yo me la topada y la saludaba y ella me saludaba. Yo no me acuerdo que ella se perdió, me di cuenta el día que vino el OIJ", aseguró el imputado.



Por su parte, el hermano de Emilce, Alberto Soto, afirmó: "Yo quiero decir que este señor, aunque él lo niegue, él está mintiendo, no está diciendo la verdad. Él sale hablando mucha mentira".

Los familiares de Emilce continuarán con la búsqueda del cuerpo, la cual se ha extendido por varias fincas de palma africana, sitio donde en los últimos meses el sospechoso fue visto en varias ocasiones, una zona que conoce muy bien, según testigos.



Mientras tanto, la paz parece regresar momentáneamente a la pequeña comunidad de Finca 5 en Palmar Sur de Osa, ya que el sospechoso cumplirá prisión preventiva.