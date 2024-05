Caso Emilce: Este fue el audio que envió sospechoso a hermana de desaparecida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga un audio enviado por el hombre detenido este jueves, como sospechoso de la muerte de Emilce, a la hermana de la mujer desaparecida.

Xenia Jiménez había revelado la existencia de la grabación, que entregó de inmediato a las autoridades.

A continuación, se transcribe una parte de la comunicación, a la que tuvo acceso Telenoticias (puede escuchar el audio en el video adjunto).

“Mandó a decir Emilce que si usted ve a los hijos de ella por ahí, que le haga el favor y que les diga que no los ha llamado porque no tiene teléfono, dice que se le jodió el teléfono. Seguro que no fue que se le jodió, seguro fue que lo empeñó, ¿entiende? Y que le diga que si le pueden hacer el favor, el hijo o la hija, de venirle a recoger las cositas que tiene aquí donde Carlos y que se las lleven a la casa de ella, que ella un día va a recogerlos por allá”, dice el mensaje en manos de la Policía Judicial.

“Dice que si le podría hacer usted ese favor, me dijo a mí. Me llamó de otro teléfono, no del de ella, seguro es del carajo ese, que se fue. Yo no tengo el número de sus hijos, le digo, tenía el de su hijo, pero en el otro teléfono que se me había desbaratado, pero en este no lo tengo yo, le digo.

“Dígale a mi hermana que después yo le digo dónde estoy, en el lado de San Vito está, dice, pero no quiere que nadie se dé cuenta, porque dice que los hijos, cuando se den cuenta, porque quieren tanto a Carlos, que la regañan. Entonces no quiere darles razón de dónde está.