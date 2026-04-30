Caso de supuesto homicida serial: “Gracias al asesinato de mi mamá, conectaron los demás”

El caso de una de las víctimas del supuesto homicida serial en Limón fue clave para que las autoridades lograran vincular varios crímenes atribuidos al mismo sospechoso, según relató el hijo de una de las mujeres fallecidas.



Bryan Fernández Martínez, hijo de Elsie Yolanda Martínez Ramírez, conversó con Teletica.com y se refirió a la detención del sospechoso y a la relación del caso de su madre con otros hechos similares.

“Me parece bien, qué bueno que sacaron a una persona así de la calle, gracias al asesinato de mi mamá fue que lograron conectar todos los homicidios anteriores con el sujeto, de cierta forma hay como un alivio de saber, aunque mi mamá ya no esté, que su caso ayudó a conectar todo.

"El homicidio de mi mamá ocurrió a finales de 2019, en diciembre. No tengo idea de quién es el sujeto (sospechoso). Está bueno que hayan agarrado a esa persona y que pague por todo lo que hizo”, dijo Fernández.

Este jueves, el Ministerio Público confirmó que alias "Zapatero", como se le conoce, deberá cumplir seis meses de prisión preventiva como medida cautelar, mientras avanza la investigación.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón lograron la detención del sujeto este miércoles tras más de 15 años de búsqueda. Aparentemente, violó y asesinó a cuatro mujeres entre 2011 y 2019.



De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Limón, el imputado, al parecer, mató a Elsie Yolanda Martínez Ramírez el 28 de diciembre de 2019, fecha en la que fue encontrado el cuerpo sin vida a la orilla de la playa.



Las autoridades vincularon al sospechoso con el caso luego de establecer su presunta participación mediante pesquisas científicas analizadas en el laboratorio de genética forense, las cuales arrojaron coincidencias relevantes entre los perfiles genéticos del imputado y la víctima.



Como resultado de la investigación, dichas pruebas también generaron una coincidencia preliminar con indicios recolectados en una serie de homicidios ocurridos en 2011, específicamente en los meses de enero, febrero y junio. En esas fechas, se localizaron los cuerpos de tres mujeres en condiciones similares, con señales de delitos sexuales y fallecidas por asfixia.



Según las autoridades judiciales, durante ese año se registraron en Limón acciones asociadas a un posible patrón de comportamiento de un homicida serial, dirigido contra mujeres en condición de indigencia.

