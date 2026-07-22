Caso Dalila: Asesinato de líder desató disputa entre hermanos que acabó con uno muerto

Las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía determinaron que la aparente organización criminal vinculada al caso "Dalila", que operaba en Siquirres, estaba conformada por tres subgrupos, cada uno con un líder y funciones específicas (ver video adjunto).

Según las autoridades judiciales, el principal cabecilla de la estructura era un hombre de apellidos Tafalla Chaves, quien, al parecer, tenía a su cargo la venta de drogas en la zona. El sospechoso fue asesinado en abril de 2026.

Un segundo grupo era el responsable de ingresar droga a distintos centros penales. Esta estructura era liderada, aparentemente, por una mujer de apellidos Sánchez Allen, quien fue detenida en Jiménez de Pococí.

De acuerdo con la investigación, Sánchez Allen reclutaba a las personas que posteriormente introducían la droga en diferentes cárceles del país, donde otros integrantes de la organización la comercializaban a precios elevados.

Se presume que el tercer subgrupo estaba encargado de ejecutar los sicariatos y era liderado por una mujer de apellidos Monge Williams.

Las pesquisas del OIJ y la Fiscalía indican que, tras el asesinato de Tafalla Chaves en abril de 2026, dos hermanos jóvenes habrían asumido el liderazgo de la organización criminal.

No obstante, las autoridades señalan que una aparente disputa por el control del territorio culminó el 8 de mayo con el asesinato de uno de los hermanos a manos del otro, quien quedó al frente de la agrupación.