Casa quedó completamente envuelta en llamas en Guadalupe

Un incendio en Guadalupe de Goicoechea puso a correr a los bomberos la noche de este viernes.

El hecho se registró, de la mueblería La Robert, 50 metros sur y 250 metros oeste, contiguo al río.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trató de una casa de 60 metros cuadrados, con daños totales por fuego, y una segunda vivienda, también de 60 metros cuadrados, pero con daños en nueve metros.

No se registraron personas heridas o afectadas por las llamas.

Al lugar acudieron tres unidades cisternas y una unidad ambulancia.