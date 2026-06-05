Casa fue consumida por el fuego en Coronado

Un incendio consumió por completo una vivienda en Dulce Nombre de Vázquez de Coronado, barrio El Carmen, la noche de este jueves. El siniestro ocurrió a unos 100 metros al norte del bar Luna.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, se trató de una casa humilde de aproximadamente 60 metros cuadrados, la cual sufrió daños totales en su estructura.

La emergencia fue atendida y controlada por las unidades de Bomberos, quienes confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas durante el incidente.