Cártel de Sinaloa envió a mexicano a Costa Rica para liderar el transporte de droga

Un ciudadano mexicano, requerido por las autoridades de Estados Unidos, fue detenido con fines de extradición tras ser señalado como el presunto encargado de coordinar la logística y el traslado de cocaína desde países productores de Sudamérica hacia México, como parte de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa.

La información fue confirmada por la Fiscalía General de la República, que indicó que el sospechoso habría sido enviado por la organización criminal para liderar las operaciones de transporte de droga.

Para cumplir esa función, presuntamente reclutó a tres costarricenses, quienes también fueron capturados y enfrentan un proceso de extradición.

"Presumimos que efectivamente el mexicano pudo haber sido el contacto con los costarricenses y era una persona que aparentemente era contactada por los cárteles para facilitar el traslado de la droga", explicó Carlo Díaz, fiscal general.

Según la investigación, el objetivo del grupo era coordinar el traslado de la droga desde países productores hasta territorio mexicano. Una vez allí, el Cártel de Sinaloa se encargaba de movilizar los cargamentos hacia Estados Unidos.

Los cuatro sospechosos son requeridos por el Tribunal del Distrito Este de Wisconsin, en Estados Unidos, donde enfrentarían cargos relacionados con narcotráfico internacional.

De acuerdo con las autoridades, esta es la segunda ocasión en que la Administración para el Control de Drogas (DEA) confirma la captura de un ciudadano mexicano en Costa Rica con fines de extradición, un hecho que, según los investigadores, reafirma la presencia y las operaciones del Cártel de Sinaloa en el país.

El Ministerio Público informó que el mexicano y los tres costarricenses permanecían en prisión preventiva desde diciembre de 2025, tras un operativo ejecutado por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Pavas.

Durante esa intervención, los agentes decomisaron 400 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en un vehículo. De acuerdo con la investigación, el cargamento tenía como destino una pista de aterrizaje clandestina en Guanacaste, desde donde presuntamente sería enviado hacia el norte del continente con destino final en Estados Unidos.

Mientras avanza el proceso judicial, los cuatro sospechosos permanecerán en detención provisional, a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.



