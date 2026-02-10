Cartago bajo fuego: OIJ señala pugna territorial en “ataques sin respeto por la vida”

Una disputa por el control territorial entre estructuras criminales es señalada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como uno de los factores que explican el reciente incremento de hechos violentos en Cartago.



El director interino del OIJ, Michael Soto, indicó que hay una fuerte pugna de territorios entre grupos del sector de La Unión y del centro de Cartago, y añadió que las autoridades se encuentran analizando este comportamiento para comprender su alcance.

“Cartago es una provincia que tradicionalmente no ha tenido problemas significativos de violencia, pero en las últimas semanas esto ha cambiado”, comentó Soto.

El jerarca señaló que el OIJ trabaja de manera conjunta con otras fuerzas policiales para atender la situación.

“Estamos trabajando muy arduamente con nuestro personal, con Fuerza Pública, para tratar de desacelerar esta problemática. El caso del homicidio en el gimnasio demuestra que no hay ningún respeto por la vida humana, a las estructuras ni les preocupa afectar a terceras personas víctimas colaterales, en este evento por la inexperiencia o torpeza del gatillero pudo haber afectado a otras personas que estaban ahí haciendo ejercicios", señaló Soto.

Uno de los hechos más recientes ocurrió la noche de este lunes, pasadas las 8 p. m., cuando se registró un homicidio en un gimnasio ubicado en el sector occidental de Cartago. De acuerdo con el OIJ, la víctima fue un hombre de apellido Araya, de 34 años, quien presentaba heridas por arma de fuego en la cara, espalda y garganta.

"El fallecido se encontraba ejercitándose cuando un sujeto ingresó al local con casco de motociclista, se le acercó y le disparó en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga. El hombre fue declarado fallecido en el sitio", indicó la Policía Judicial.

Sobre este caso, Soto mencionó que este tipo de hechos también se han observado en la vía pública, donde se realizan disparos indiscriminados con un nivel alto de violencia, utilizando armas que están acondicionadas para disparar muchas balas en una sola acción.



Horas más tarde, a las 12:35 a. m. de este martes, se reportó un doble homicidio en el sector de Guadalupe, frente al puente Los Gemelos, en la autopista que pasa frente a Paseo Metrópoli. Las víctimas fueron una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31 años, ambos con múltiples heridas por arma de fuego en pecho y espalda.



En este segundo hecho, el OIJ informó que dos hombres más, de 32 y 41 años, resultaron heridos por impactos de bala en tórax y abdomen, por lo que fueron trasladados a un centro médico.

"Las cuatro personas viajaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por otro automóvil desde el cual les dispararon en múltiples ocasiones. El hombre y la mujer fallecieron en el lugar", agregó el OIJ.

Ambos casos se mantienen bajo investigación por parte del OIJ, con el fin de esclarecer el móvil de los homicidios y dar con los responsables.



La Policía Judicial contabiliza 75 asesinatos en todo el país, 28 menos que a la misma fecha del año anterior. Por su parte, Cartago, suma 12 homicidios, siete más que a la misma fecha de 2025.