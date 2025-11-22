Carro se incendia en parqueo de Dekra en Alajuelita

Durante la mañana de este sábado se registró un incendio en un carro dentro de las instalaciones de Dekra, en San Felipe de Alajuelita, San José.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, la emergencia se reportó a las 9:40 p.m.



Una unidad de Bomberos atendió el fuego que afectó al carro ubicado en el parqueo del establecimiento. No se reportan personas heridas.



En redes sociales, varias personas que se encontraban en la zona y conductores que transitaban por la vía frente al lugar compartieron imágenes y videos del incidente.

