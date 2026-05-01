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Carro se estrella contra supermercado y atropella a dos personas: hay una niña herida

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con dos unidades de soporte básico.

Por Susana Peña Nassar 1 de mayo de 2026, 10:14 AM

Un conductor perdió el control de su carro y atropelló a dos personas antes de estrellarse contra un supermercado en Grecia, Alajuela. 

La emergencia ocurrió durante la mañana de este viernes y fue atendida por la Cruz Roja Costarricense.

Las víctimas fueron una menor de edad y una adulta, quienes requirieron traslado a un centro médico.

"Se informa de atropello por parte de un vehículo 4x4 a dos mujeres, una adulta y una menor de 10 años", detalló la benemérita institución.

El reporte oficial indica que la mujer adulta se abordó en condición urgente y la niña más grave, debido a diferentes golpes en su cuerpo. Ambas fueron llevadas al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron este accidente.

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