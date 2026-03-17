Carro robado en Limón fue hallado en La Guácima gracias a rastreo

El carro que fue robado mediante el método del bajonazo en Limón fue ubicado nueve horas después en una propiedad privada en La Guácima de Alajuela, gracias a un sistema de rastreo.

El hecho ocurrió el fin de semana en Corales 3 de Limón, donde el vehículo fue sustraído de manera violenta. Posteriormente, la empresa de rastreo coordinó con las autoridades policiales para lograr la recuperación del automotor.

Según la compañía, en el país existen cerca de 42.000 vehículos con este sistema de seguimiento, el cual cuenta con un 96% de efectividad como medida de prevención ante el aumento de robos de carros.

Los expertos recomiendan reforzar las medidas de seguridad para evitar este tipo de delitos. Un sistema de rastreo como el que permitió recuperar este vehículo tiene una inversión que inicia en 199 dólares.