Carro que utilizaba “Diablo” era de empresario que se quitó la vida hace cuatro meses, presume OIJ

El OIJ presume que el vehículo utilizado por Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, es el mismo en el que se suicidó su dueño registral hace cuatro meses.

Las autoridades judiciales investigan cómo este vehículo de alta gama llegó a manos de Arias Monge.

El carro fue ubicado en la parte trasera de la casa donde “Diablo” se escondía en San Bernardino de Sarapiquí. Según trascendió, él mismo manifestó a las autoridades que el automotor le pertenecía.

Se trata de una camioneta blanca, con placa de carga liviana y un valor fiscal de 38 millones de colones.

No obstante, de acuerdo con datos del Registro Nacional, el automotor está inscrito a nombre de un trailero de 35 años, quien falleció en abril de 2026.

Fuentes judiciales confirmaron que, en apariencia, el trailero se quitó la vida dentro del mismo vehículo en Guácimo de Limón, donde se realizó el levantamiento del cuerpo. Este hecho refuerza la hipótesis de que se trataría de un testaferro del grupo.

El caso se mantiene en investigación.