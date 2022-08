Carro que fue arrastrado por inundación había sido robado hace siete meses en Sarapiquí, el OIJ se lo devolvió a su dueño 22 días atrás, y este domingo quedó totalmente destruido en el cauce de un río en La Marina de San Carlos.



Todo ocurrió este domingo en horas de la noche cuando don Jorge conducía su carro.

“Iba para Aguas Zarcas y estaba muy feo, había mucha presa, entonces yo me devolví, hace 10 minutos había pasado por ahí y no había nada, estaba lloviendo y era de noche, yo iba más o menos rápido, pero cuando vi fue el poco de agua, la misma agua me frenó y se me apagó el carro”, relató Jorge Araya.