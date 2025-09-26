Carro llegó a casa de don Daniel y se llevó todo, dicen vecinos de desaparecido

Vecinos de calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela, denunciaron que, tras la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, un vehículo llegó hasta su vivienda y se llevó todas sus pertenencias.

Vargas fue visto por última vez el pasado 12 de setiembre, en Alajuela centro, y reportado como desaparecido ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este miércoles 24 de setiembre.

“Yo a él lo vi el 16 de setiembre en la mañana, y después de eso el viernes yo iba detrás de un camión que creo que es el que saqueó la casa, esta calle es muy estrecha y no pude rayarle, cuando se orilló en la casa de Daniel ahí había una mujer y un hombre afuera de la casa y el hombre estaba abriendo el portón”, relató una vecina.

La novia del desaparecido confirmó a Teletica.com que ella fue quien entró a la casa con la Policía y la encontraron completamente vacía.

"Desde el 18 de agosto yo no sé nada de él y como tengo las llaves de la casa le pedí al OIJ ayuda, y ellos ingresaron conmigo. Es lo único que puedo decir ahorita porque ya voy para el OIJ a poner otra denuncia", comentó la mujer.

La casa de don Daniel es grande, de dos plantas, tiene un frente grande y atrás tiene una parte de patio que da a un guindo.



Los vecinos indicaron que Vargas era conocido en la comunidad como “El gringo”, debido a que trabajó y vivió muchos años en Estados Unidos antes de regresar a Costa Rica, hace dos años.

“Sabemos que hubo gente ahí después de que él desapareció, él tenía relación estrecha con un vecino y al no verlo por varios días empezó a preguntar en el barrio que si sabíamos dónde estaba”, detallaron otros habitantes de la zona.

Actualmente, la vivienda permanece custodiada por agentes del OIJ y la Fuerza Pública, mientras avanzan las investigaciones sobre la desaparición del adulto mayor.



La Policía Judicial informó a este medio que aún no se ha ingresado a la vivienda; “se está a la espera del equipo interdisciplinario para iniciar con las diligencias correspondientes”.

A las 10:40 a. m. de este viernes, el equipo de OIJ llegó a la casa para comenzar las diligencias correspondientes.

Al parecer, en la casa hay rastros de sangre. Además, hallaron galones de cloro de grado hospitalario.

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de don Daniel.



Cualquier información sobre su ubicación puede brindarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

