Carro chocó contra poste del tendido eléctrico en vía principal de Pavas
El accidente provoca afectaciones en el tránsito y en el servicio eléctrico de la zona.
Un carro impactó un poste del tendido eléctrico la mañana de este viernes en la vía principal de Pavas, en San José. El accidente provocó afectaciones en el tránsito y en el servicio eléctrico de la zona.
Las autoridades atendieron la emergencia en las primeras horas del día. Equipos de electricidad realizaron trabajos en el sector para evitar mayores daños y restablecer el servicio (ver video adjunto en la portada).
El choque ocurrió sobre una de las rutas más transitadas de Pavas. El impacto dañó parte de la infraestructura eléctrica y obligó a cerrar parcialmente el paso vehicular.
Conductores reportaron presas y atrasos durante varias horas. Personal de emergencia llegó al sitio para coordinar el manejo del tránsito y valorar la condición del poste.
Cuadrillas trabajaron en la reparación del tendido eléctrico y en la remoción del vehículo involucrado.
Las autoridades no reportaron víctimas de gravedad.