Carro baleado en Los Yoses: OIJ abre investigación tras presunta riña en bar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigará el caso de un carro baleado en Los Yoses de San Pedro.

"Para quienes han consultado sobre un vehículo que al parecer resultó con varios daños por proyectil de arma de fuego en los Yoses de San Pedro de Montes de Oca, nos indican en la Sección de Delitos Varios, que luego del reporte generado por personal de la Policía Administrativa, se abrió una investigación de oficio", informó el departamento de comunicación del OIJ.

Además, se destacó que no se pueden brindar mayores detalles, según lo estipulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal de Costa Rica.



Por su parte, la Fuerza Pública indicó que "a la 01:42 horas se reportó una supuesta riña en un bar y posteriormente detonaciones de arma de fuego en las cercanías de un bar ubicado en Los Yoses".

"Una unidad policial atendió el incidente y, según indicó seguridad privada del establecimiento; dos grupos presuntamente protagonizaron un altercado y, tras ser retirados del local, realizaron varias detonaciones en vía pública", añadió el texto.

Por último, Fuerza Pública indicó que "en el sitio se localizaron casquillos calibre 9 mm, sin que se ubicaran vehículos impactados. El caso fue coordinado con el OIJ".