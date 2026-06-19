Carro abandonado escondía 400 paquetes de cocaína en Guanacaste

En un operativo conjunto realizado en el cruce de Limonal, en el sentido hacia Cañas, en Guanacaste, autoridades judiciales y policiales decomisaron un importante cargamento de droga que se encontraba escondido dentro de un carro abandonado a la orilla de la carretera.



De acuerdo con la información preliminar, el trabajo fue ejecutado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con el Ministerio Público y la DEA, luego de recibir una alerta durante la madrugada de este viernes que advertía sobre el desplazamiento de un vehículo que presuntamente transportaba droga.

"Tras la alerta, los agentes se desplazaron hasta la zona indicada, donde ubicaron un vehículo estacionado en el espaldón de la carretera, sin ocupantes en su interior. Ante la situación, se procedió a la inspección inicial del automotor en el sitio.

"Posteriormente, el vehículo fue trasladado a las instalaciones del OIJ en Cañas, donde se realizó una revisión más detallada. En esta inspección se determinó que el automotor contaba con un doble forro en su estructura, el cual era utilizado para ocultar el presunto cargamento ilícito, estimado en aproximadamente 400 paquetes de droga tipo cocaína", dijo la Policía Judicial.

Droga encontrada en el camión.

El caso permanece bajo investigación con el objetivo de determinar el origen del vehículo y establecer las responsabilidades correspondientes en este hecho.



Hasta el momento no hay personas detenidas como sospechosas por este caso.