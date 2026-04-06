Carretera Interamericana Sur se mantuvo cerrada por más de ocho horas, tras vuelco de camión

El paso por la Ruta 2, en la Interamericana Sur, se mantuvo completamente cerrado por más de ocho horas tras el vuelco de un camión de carga pesada que transportaba cilindros de gas, según informó el Cuerpo de Bomberos.



La emergencia se registró en el sector de San Isidro de El Guarco, en Cartago, específicamente 50 metros al sur del restaurante La Chonta, en dirección hacia Pérez Zeledón.



De acuerdo con el reporte oficial, el incidente fue atendido a partir de las 12:00 mediodía y la situación fue controlada cerca de las 4:45 p.m.. No obstante, la carretera continuó cerrada hasta las 8:30 p.m. debido a la afectación en postes del tendido eléctrico provocada por el accidente.



Como parte de la atención de la emergencia, la Unidad Especializada en Materiales Peligrosos realizó la revisión de un total de 270 cilindros con acetileno que eran transportados por el vehículo.

