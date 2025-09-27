Carrera contra el tiempo para rescatar a niño que cayó en alcantarilla en Purral de Goicoechea





Decenas de unidades de rescate de Cruz Roja y Bomberos corren contra el tiempo para rescatar a un niño de apenas seis años que, al parecer, cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea, la noche de este viernes.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la información que se maneja es que, por razones que no están claras, el menor cae en la alcantarilla y es arrastrado por la corriente.

Al lugar se desplazan varias unidades de soporte básico, una unidad de soporte avanzado y una unidad de rescate de Cruz Roja, así como unidades del Cuerpo de Bomberos.

También se pidió una unidad especial de búsqueda y rescate.