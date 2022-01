Carlos Viales "no considera oportuno" recibir salario durante proceso judicial

Carlos Viales, alcalde de Corredores, elaboró una carta este domingo dirigida al Concejo Municipal, en donde indica que no considera oportuno que se le pague el salario de su cargo público, debido a que no se encuentra ejerciendo la labor.

La semana anterior, los integrantes del Concejo Municipal de Corredores se encontraban tratando de decidir si se suspendía o no el salario de Viales, en razón de que fue inhabilitado de su cargo por ocho meses (medida que se encuentra en apelación), ya que figura como sospechoso de cometer el delito de peculado.

Lea también Sucesos Concejo de Corredores podría decidir hoy si suspende o no salario de alcalde Carlos Viales es investigado por la reparación de un camino y la construcción de un puente en propiedad privada, aparentemente, con fondos e insumos municipales.

​"No considero oportuno que se me cancele el monto correspondiente a mi remuneración como Alcalde. Por tal motivo, les insto respetuosamente a que se realicen las gestiones correspondientes a efectos de que no se me cancele el pago de mi salario en congruencia con la legislación vigente en materia laboral", anotó el Sr. Viales.

A Viales se le impuso: impedimento de salida del país, prohibición para acercarse a testigos y a las instalaciones de la municipalidad, así como firmar cada mes; esto, por cuanto se encuentra investigado por ordenar la construcción de un puente en propiedad privada, aparentemente, con fondos e insumos municipales.



Lea también Sucesos Caso Corredores: nuevo testigo asegura que municipalidad se maneja como una “pulpería” El jefe de Proveeduría aseguró al Ministerio Público que algunos trabajadores contratados para la construcción de un puente, dentro de la finca de un presunto narco, mintieron en sus declaraciones ante las instancias judiciales.

​