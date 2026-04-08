Capturan en Ruta 32 a sospechoso de trasladar droga y dinero para alias “Diablo”

Un hombre fue detenido la noche de este martes en la Ruta 32 como sospechoso de transportar dinero y droga para alias “Diablo”.



De acuerdo con la información judicial, el hombre fue interceptado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las cercanías del peaje sobre la Ruta 32, Zurquí, mientras se desplazaba en un vehículo blanco.



Durante la intervención, las autoridades localizaron ₡15.499.000 y $2.153 ocultos dentro del automóvil, así como marihuana, joyas y tres teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron decomisados como parte del proceso investigativo.

"La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial tomará la declaración indagatoria y solicitará medidas cautelares en contra del imputado, de apellidos Villegas Valderramos, quien figura como sospechoso de trasladar dinero y droga para Alejandro Arias Monge, conocido con el alias 'Diablo'", seañaló el Ministerio Público.

A pocos días de que se cumpla un año desde que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) anunciara una recompensa de $500.000 por información que permita la ubicación, arresto o condena de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, las autoridades costarricenses continúan sin confirmar su paradero.



El miércoles 30 de abril de 2025, la DEA oficializó la recompensa por quien es considerado el narcotraficante más buscado de Costa Rica. Sin embargo, hasta la fecha no se reportan resultados concluyentes derivados de ese incentivo.



El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, señaló que las investigaciones apuntan a que Arias Monge se estaría movilizando en la zona de Guápiles, en el cantón de Pococí, con desplazamientos hacia el sector fronterizo.



El ofrecimiento de recompensa para capturar a "Diablo" forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la DEA, la información puede enviarse al correo [email protected], a través de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica o mediante mensajes de WhatsApp o Signal al número +1-956-517-7023.

