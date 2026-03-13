Capturan en la frontera de Paso Canoas a “La Güera”, primera tica extraditable a EE. UU.

Una mujer costarricense conocida como “La Güera” fue detenida en la frontera sur del país y figura como la primera nacional femenina sometida a un proceso de extradición hacia Estados Unidos.



La captura se realizó este viernes en la zona de Paso Canoas, como parte de un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. En la misma operación también fue detenido un hombre de origen colombiano, nacionalizado costarricense, pero en Escazú, San José.



Los detenidos son una mujer de apellidos Gómez Parra, de 39 años, y un hombre de apellidos Viveros Viveros, de 50. Ambos son requeridos por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, que emitió órdenes de arresto con fines de extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.



El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, confirmó la detención de la pareja y explicó que se trata de una investigación desarrollada de manera conjunta con autoridades estadounidenses.

“Este viernes se detuvo a una pareja, un hombre de origen colombiano detenido en la zona de Escazú, pero que había obtenido la nacionalidad costarricense, y a una mujer costarricense capturada en la zona sur del país de apellido Gómez, conocida como ‘La Güera’. Ambas personas están siendo solicitadas a través de la extradición por tribunales del estado de Arizona, en Estados Unidos”, indicó Zamora.

Declaraciones de Mario Zamora:

Según el jerarca, la operación contó con el apoyo de la DEA y marca un precedente en el país. “Esta operación se llevó de manera conjunta con la DEA y esta es la primera mujer costarricense sometida a este proceso”, señaló.



De acuerdo con la acusación presentada por autoridades estadounidenses, ambas personas estarían vinculadas con actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos y con organizaciones criminales internacionales.

“Ambas personas se les relaciona con actividades de narcotráfico a los Estados Unidos en asocio con el cartel de Sinaloa (México) y las FARC de Colombia, desarrollaron múltiples actividades de trasiego de droga según la acusación”, agregó el ministro Zamora.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que Viveros figura como uno de los presuntos líderes de una organización que operaba entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México, utilizando infraestructura para fabricar, adquirir, almacenar y transportar cocaína hacia territorio estadounidense.

Video de la captura del sospechoso en Escazú:



En el caso de Gómez, las autoridades sostienen que presuntamente facilitaba entregas de cocaína desde Costa Rica para su posterior distribución en Estados Unidos.



Ambos detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales, quienes se harán cargo del debido proceso.

