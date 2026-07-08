Capturan en Escazú a privado de libertad que se fugó de La Reforma

Un privado de libertad que había escapado la tarde de este martes del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro , conocido como La Reforma , fue detenido horas después gracias a un amplio despliegue policial por aire y tierra.

El evadido fue identificado como Marco Vinicio Villalobos Ledezma, de 45 años, quien presenta tatuajes visibles en el cuello. Tras su captura, las autoridades confirmaron que será trasladado al centro de alta contención.

“Será presentado al Ministerio Público de inmediato para que le abran una causa penal por el delito de evasión y posteriormente será ingresado al sistema de alta contención. No vamos a tener ningún tipo de contemplaciones con actitudes de este tipo de personas privadas de libertad. El que intente fugarse sepa que lo vamos a capturar y una vez capturado será enviado al centro de alta contención”, declaró el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar.

La fuga fue detectada durante el recuento de la población penitenciaria, momento en que la Policía Penitenciaria confirmó la ausencia del reo y activó de inmediato los protocolos de búsqueda.

Villalobos Ledezma cumplía condena por robo agravado, robo simple y agresión con armas contra la propiedad y personas. Según los registros penitenciarios, le quedaban pocos meses para optar por un beneficio contemplado en la legislación vigente.







