Capturan a veinteañeros con fusil de guerra tras ataque contra policías en Limón

Durante la madrugada de este miércoles, la Policía Judicial y la Fuerza Pública detuvieron a cuatro jóvenes involucrados en un ataque armado contra oficiales en el sector de Estrada, en Batán, Limón, y decomisaron un fusil de guerra tipo AK-47, una pistola y municiones.



Según Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se dio un intercambio de disparos entre oficiales de Fuerza Pública y delincuentes de la zona.

"Los colegas de Fuerza Pública, en una patrulla, observan a dos sujetos en una motocicleta, inmediatamente les hacen un pare, uno de estos sujetos intenta botar un arma de fuego y en ese momento son detenidos.

“Posteriormente, llegan dos sujetos más en moto para intentar liberar a estos sujetos y llegan con un arma AK-47 e intentan disparar a compañeros de Fuerza Pública, pero el arma se les atasca y no lograron hacer las detonaciones, los dos sujetos también fueron detenidos y eran ya investigados por el OIJ por delitos como robo de camión repartidor”, dijo Zúñiga.

Además, tras los hechos, otros dos sujetos más con pasamontañas llegaron y dispararon de nuevo contra Fuerza Pública, por lo que los oficiales repelen la acción y los sujetos huyen del lugar.

El subdirector general de la Fuerza Pública, comisionado Guillermo Valenciano, indicó que en total se aprehendieron cuatro hombres, a quienes se les decomisaron dos motos, una AK-47 y una pistola 9 mm.

Los sujetos capturados cuentan con amplio expediente criminal por delitos contra la propiedad, robo de combustible, portación ilícita de armas y almacenamiento de drogas. Una de las motos decomisadas cuenta con denuncia de robo.

"Todo este intercambio de disparos se da luego de que los agentes policiales estaban abordando una moto y los sujetos de manera indiscriminada pasan disparando contra los oficiales. Ninguno de los agentes fue herido”, comentó Valenciano.

Los sospechosos fueron identificados como Durán, de 20 años, con expediente por hurto agravado y robo de combustible; Naranjo, de 21 años, con expediente por robo agravado con arma de fuego; Chávez, de 27 años, con expediente por almacenamiento de droga, robo agravado y portación ilícita de arma permitida; y Cortés, de 19 años, con expediente por varios robos agravados durante el presente año.



Además de las armas de fuego, a los detenidos se les decomisaron 48 municiones calibre 7.62, utilizadas por el fusil AK-47, y siete municiones calibre 9 mm.

