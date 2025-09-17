Capturan a uno de los sospechosos de violentos asaltos en San Carlos; líder sigue en fuga

La Policía Judicial detuvo este miércoles por la mañana a uno de los presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a cometer violentos asaltos en San Carlos, Alajuela.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sospechoso, de apellido Ruiz y de 32 años de edad, fue capturado en vía pública en el sector de La Victoria, en Sarapiquí. La detención se efectuó pasadas las 9:00 a.m.



Otro de los señalados, de apellido Sánchez y de 23 años, considerado como el presunto líder del grupo, continúa prófugo.

"A ambos se les atribuyen al menos nueve causas de asalto a viviendas en comunidades como Río Cuarto, Aguas Zarcas y Pital de San Carlos", indicó la Policía Judicial.

Según la investigación, la organización ingresaba de manera violenta a las viviendas, amordazaba a las víctimas y sustraía desde artículos del menaje hasta vehículos de alta gama.



Este martes, agentes del OIJ realizaron varios allanamientos en Sarapiquí, lugar de residencia de los sospechosos quienes, al percatarse de la presencia policial, huyeron del lugar.

Durante el operativo policial, las autoridades lograron decomisar herramientas pertenecientes a una de las víctimas, así como teléfonos celulares.

"En cuestión de semanas, los investigados habrían perpetrado múltiples asaltos en la zona y sustraído al menos diez vehículos de alta gama", comentó Rándall Zúñiga, director del OIJ.

Dichos carros eran trasladados a Guápiles, Sarapiquí y Guácimo, donde eran desmantelados. Uno de ellos incluso habría sido detectado en un local de venta de autos.



Si usted tiene información sobre el paradero del otro hombre que está en fuga, puede comunicarse de manera confidencial a la línea del OIJ 800 8000 645.