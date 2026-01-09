Capturan a sospechoso de violento asalto contra extranjeros que vacacionaban en Tilarán

La Fuerza Pública detuvo a un hombre como sospechoso del asalto armado ocurrido contra turistas extranjeros que vacacionaban en Tilarán, Guanacaste, en un hecho violento que incluyó persecución y balacera.



La mañana de este viernes, oficiales de la Fuerza Pública de Guatuso, en Alajuela, aprehendieron a un masculino como presunto participante del hecho registrado la noche de este jueves en Nuevo Arenal de Tilarán.

La detención se produjo en una carretera solitaria entre las comunidades de Cabanga de Guatuso y Nuevo Arenal, donde el sujeto fue ubicado caminando sucio y mojado.



El Ministerio de Seguridad Pública, por medio de su oficina de prensa, confirmó a Teletica.com la captura de esta persona. De acuerdo con el reporte oficial, el detenido cuenta con antecedentes policiales y será puesto a las órdenes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el debido proceso de investigación.



El incidente se originó la noche de este jueves en el sector de Lago Cote, zona alta de Nuevo Arenal de Tilarán, cuando tres sujetos intentaron asaltar una vivienda de alquiler vacacional donde se hospedaban varios turistas estadounidenses. Según la versión preliminar de las autoridades, las víctimas lograron alertar de inmediato a la Policía, lo que permitió la respuesta oportuna de los oficiales.



Durante la intervención policial, los uniformados repelieron el ataque y solicitaron refuerzos. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos asaltantes falleció en el lugar. Los otros sospechosos lograron huir por la zona del lago y sectores montañosos, presuntamente portando armas de alto calibre, lo que desencadenó un operativo de búsqueda por aire y tierra.



Las autoridades confirmaron que los turistas no resultaron heridos. El operativo policial continúa activo para dar con los otros dos sospechosos vinculados al caso.

